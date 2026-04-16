Bitcoin ateşkes umutlarıyla hafif yükseldi

Wall Street Journal’ın haberine göre arabulucular mevcut ateşkesi gelecek haftaya kadar uzatmak ve ilk turu başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından ikinci bir barış turu düzenlemek için çaba gösteriyor. Ancak ilerleme yavaş seyrediyor. Enerji arzındaki kesintiler devam ederken, ABD İran limanlarını abluka altına aldı, İran ise Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de deniz taşımacılığını engelleme tehdidinde bulundu.

15 nisan (ET) tarihinde ABD’de spot Bitcoin ETF’leri toplam 186 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock’ın IBIT fonu tek günde 292 milyon dolarlık girişle en yüksek talebi gördü.

Spot Ethereum ETF’lerine 67,85 milyon dolar, SOL spot ETF’lerine 5,36 milyon dolar ve XRP spot ETF’lerine 17,11 milyon dolar net giriş gerçekleşti.