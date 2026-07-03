Bitcoin ETF çıkışları ve zayıf kurumsal taleple geriledi

K33 Research, Bitcoin'deki düşüşte hızlanan borsa yatırım fonu çıkışları ile zayıf kurumsal yatırımcı katılımının etkili olduğunu belirtti.

Opsiyon piyasasında yatırımcıların aşağı yönlü fiyat hareketlerine karşı korunmak için ödediği primler, 2022'deki ayı piyasasından bu yana görülen en yüksek seviyelerden bazılarına ulaştı.

K33 Research, korunma maliyetlerinin bu ölçüde yükselmesinin piyasadaki kötümserliğin halihazırda geniş kesimlere yayıldığına işaret ettiğini bildirdi.

Buna karşılık ABD'de haziran ayına ilişkin istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, yeni faiz artırımlarına yönelik endişeleri azaltarak Bitcoin açısından destekleyici bir unsur oluşturabilir.

Yatırımcılar ayrıca dönem sonu portföy dengeleme işlemlerini takip ediyor. K33 Research'e göre Bitcoin'in hisse senetlerinin gerisinde kaldığı dönemlerin ardından gerçekleştirilen portföy düzenlemeleri, geçmişte Bitcoin ETF'lerine para girişlerini destekledi.