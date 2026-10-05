Bitcoin ETF’lerinde giriş serisi üçüncü haftaya taşındı
Bitcoin ETF’lerine üç haftadır üst üste giriş yaşanırken, geçen hafta 241 milyon dolarlık fon aktı.
ABD'de spot Bitcoin ETF'leri, 28 Eylül-2 Ekim haftasında toplam 241 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece fonlarda üst üste üçüncü haftada da net para girişi gerçekleşti.
Ethereum ETF'lerinde çıkış sürdü
Aynı dönemde spot Ethereum ETF'lerinden ise toplam 138 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.
Ethereum ETF'leri arasında en yüksek çıkış Fidelity'nin FETH fonunda görüldü. FETH'ten haftalık bazda 74,0624 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.