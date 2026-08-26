Bitcoin'de hedef 300 bin dolar! ABD'li finans devi açıkladı

Bernstein, Bitcoin'in 2027 ortasına kadar toparlanarak 150 bin dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşabileceğini, 2029'a kadar ise 300 bin dolara yükselebileceğini öngördü.

Kurum, artan kamu borçları ve para birimlerinin değer kaybına yönelik endişelerin Bitcoin gibi arzı sınırlı varlıklara talebi desteklemesini beklediğini aktardı.

Bernstein ayrıca kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelik adaptasyonunun artmasını ve uzun vadeli yatırımcıların güçlü pozisyonlarını korumasını yükseliş beklentisini destekleyen temel faktörler arasında gösterdi.