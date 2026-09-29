Bitcoin’de yükseliş serisi üçüncü aya taşınıyor

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Bitcoin (BTC), eylül ayında sergilediği yaklaşık yüzde 7'lik değer artışıyla üst üste üçüncü aylık kazancına odaklandı. Ağustos ayında yüzde 25 oranında prim yapan kripto para birimi, pozitif ivmesini korumaya devam ediyor.

Halihazırda yüzde 2 artışla 84.275 dolar seviyesinden işlem gören BTC, eylül ayını pozitif bir kapanışla tamamlaması durumunda temmuz ayından bu yana süregelen yükseliş serisini üç aya taşımış olacak.

Kripto para biriminin üçüncü çeyrek performansı, 30 Eylül itibarıyla netlik kazanacak. Eylül ayındaki bu yukarı yönlü hareketlilik, Bitcoin'in çeyrek genelinde sergilediği toparlanma eğiliminin bir devamı olarak değerlendiriliyor.