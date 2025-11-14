Bloomberg: ABD–Çin nadir toprak elementleri pazarlığı sürüyor

ABD ve Çin, Pekin'in nadir toprak elementleri satışlarını kolaylaştırmasına ilişkin temel detayları hala müzakere ediyor. Konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’in haberine göre, ihracatı artırmayı amaçlayan ticaret anlaşmasından haftalar sonra müzakereler sürüyor.

Her iki taraftan ekipler, Çin'in ABD'ye yönelik nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin ihracatı için taahhüt ettiği "genel lisanslar" şartlarını sonuçlandırmak için kasım ayı sonuna kadar süreye sahip. Kaynak, gecikmeyi açıklamayı reddetti.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump ve Xi Jinping arasındaki anlaşmada bu taahhüde yer verdi ve bunu 2023'ten bu yana uygulanan kısıtlamaların "fiili olarak kaldırılması" ve küresel tedarik zincirleri için büyük bir kazanım olarak nitelendirdi.

Washington tarifeleri geri çekti ve birkaç ulusal güvenlik önlemini durdurdu, ancak Çin lisanslama taahhüdü hakkında henüz yorum yapmadı. Bununla birlikte, Güney Kore'deki görüşmelerden önce açıklanan yeni nadir toprak elementleri kontrollerine bir yıllık ara verilmesi dahil anlaşmanın diğer yönlerini doğruladı.

Belirsizlik, nadir toprak elementleri ihracatçılarını beklemede bıraktı. Gavekal Dragonomics'te Çin araştırma müdür yardımcısı Christopher Beddor, "Herkes hala genel lisans sürecinin nasıl gelişeceğini görmek için bekliyor" dedi.