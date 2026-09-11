BMI'nin 2030 projeksiyonunda platin-paladyum makası 1.300 dolara çıkıyor

BMI'nin uzun vadeli tahminleri, kısa vadeli baskıların kalıcı olmayacağını ve iki metalin talep dinamiklerinin tamamen farklı yönlere savrulacağını gösteriyor. Kuruluş, platin fiyatının 2028'de ortalama 2.100 dolara, 2029'da 2.250 dolara ve 2030 yılında ise 2.300 dolara kadar tırmanmasını bekliyor. Paladyum cephesinde ise tam tersine kronik bir değer kaybı süreci öngörülüyor; metalin ortalama ons fiyatının 2028'de 1.200 dolara, 2029'da 1.100 dolara ve 2030'da 1.000 dolara kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu projeksiyon gerçekleşirse, 2030 yılı itibarıyla platin ile paladyum arasındaki fiyat farkı 1.300 dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye çıkmış olacak.

Otomotivde küresel daralma iki metali de sarsıyor

Fiyat beklentilerinin düşmesindeki en büyük etken, iki metalin de ana talep merkezi olan otomotiv sektöründeki sert görünüm değişikliği oldu. Yılın başında 2026 küresel araç satışlarında %2,6 büyüme bekleyen BMI, bu tahminini %1 daralma olarak revize etti. İçten yanmalı motorlu araçların katalitik konvertörlerinde kullanılan bu metaller, üreticilerin maliyet baskısı ve emisyon kuralları çerçevesinde sistemlerdeki metal miktarını azaltmaya yönelmesiyle ek bir talep şokuyla karşı karşıya kalıyor.

Platin yapay zeka ile tutunurken Çin'de mücevher talebi zayıflıyor

Platin tarafında otomotiv dışı endüstriyel kullanım alanları, paladyuma kıyasla çok daha dirençli bir kalkan oluşturuyor. Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), 2026'da endüstriyel platin talebini 2,39 milyon ons olarak öngörürken, özellikle yapay zeka altyapısının genişlemesiyle veri merkezleri ve elektrik uygulamalarındaki talebin bu görünümü desteklediği belirtiliyor. Buna karşın madalyonun diğer yüzünde Çinli tüketicilerin platinden kaçıp yeniden altına yönelmesi yer alıyor; bu durum küresel mücevher amaçlı platin talebinde %15'lik sert bir düşüş beklentisini beraberinde getiriyor.

Güney Afrika ve Rusya'daki arz dengeleri yakından izleniyor

Arz tarafında ise Güney Afrika'daki operasyonel toparlanma fiyatları baskılayan ana unsurlardan biri oldu. Ülkedeki platin üretiminin bu yıl 4,3 milyon onsa çıkması beklenirken, üretici şirketlerden Implats'ın 2026 mali yılında platin grubu metalleri kapsayan toplam rafine üretimini %5,5 artırarak 3,56 milyon onsa, rafine platin üretimini ise %4,7 artışla 1,68 milyon onsa yükseltmesi bu toparlanmayı doğruluyor. Ancak uzun vadede yüksek işletme maliyetleri ve cevher kalitesindeki gerileme Güney Afrika üzerinde yapısal bir risk oluşturmaya devam ediyor. Paladyumda ise dünyanın en büyük üreticisi Rusya'nın 2026 maden üretiminin %7 düşüşle 2,9 milyon onsa inmesi beklenirken, ABD'nin Montana eyaletindeki Stillwater madeninde eylül başında başlayan işçi grevi Rusya dışındaki arzı daha da sıkıştırıyor.

Piyasa dengesinde kurumlar arası tahmin farkı dikkat çekiyor

BMI, 2026 yılında platin piyasasında 204 bin ons, paladyumda ise 102 bin ons arz açığı oluşacağını hesaplıyor. Buna karşın Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), platin piyasasının yılı 265 bin ons arz fazlasıyla kapatacağını öngörerek farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kurumlar arasındaki bu tahmin makası, piyasanın kısa vadeli yönüne dair belirsizliği artırıyor.

WPIC, söz konusu arz fazlasının bile geçmiş yıllardaki kronik açıklar nedeniyle eriyen küresel stokları doldurmaya yetmeyeceğini savunuyor. Stokların kritik seviyelerde kalması, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen piyasadaki yapısal sıkılığın devam edeceği anlamına geliyor. Bu durum, platinin yeni kullanım alanlarıyla birlikte uzun vadede paladyuma karşı neden daha güçlü bir patikada kalacağını net bir şekilde açıklıyor.