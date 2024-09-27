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BOTAŞ: Türkiye’deki borularda taşınan petrol azaldı

Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol ağustosta yüzde 9,8 azaldı.

Haber Merkezi
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BOTAŞ: Türkiye’deki borularda taşınan petrol azaldı
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Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı, ağustos ayında BTC'den gelen miktarda yaşanan düşüşe bağlı olarak bir önceki aya göre yüzde 9,8 aşağı geldi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, ağustos ayında 4 boru hattından petrol akışı 25 milyon 925 bin varil oldu. Temmuz ayında taşınan petrol miktarı 28 milyon 752 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından yaklaşık 22 aydır petrol akışı yapılmıyor.

Söz konusu ayda Ceyhan-Kırıkkale hattından 3 milyon 38 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 999 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 3 milyon 39 bin varil petrol taşındı.

BTC'den gelen petrol miktarı temmuz ayındaki 20 milyon 533 bin varilden ağustos ayında 16 milyon 849 bin varile indi.

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