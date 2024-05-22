Brent petrol fiyatları geriledi: Varil 82,17 dolar

Analistler, ABD'de son aylarda artan enflasyon ve faiz artışı endişelerinin, petrol talebini olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor. Bu durum, Brent petrol fiyatlarında da aşağı yönlü baskıya neden oluyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil arttığını öngördü. Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürerken, bir yandan Fed yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmesi petrol piyasalarında talep endişelerini artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişelerin azalması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarındaki hareketliliğin diğer nedenleri arasında yer alıyor.