Brent petrolde fiyat dünkü kapanışın altına indi

İran'ın savaşı sona erdirmek için ABD ile temas arayışında olduğu haberleri sonrası Brent petrolünde fiyat, dünkü kapanışın altına indi.

ABD ve İsrail'in İran hava sahasında üstünlük kurdukları, İran'ın ateşlediği füze ve fırlattığı İHA sayısının azaldığı yönünde ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı General Caine'den gelen açıklamalarda da fiyat düşüşüne destek verdi.

ICE'de vadeli Brent petrolünün varil fiyatı, gün içinde 84,48 doların görülmesinin ardından 81,13 dolara kadar geri çekildi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,19 kayıpla 81,19 dolarda.

Batı Teksas petrolü de düne göre yüzde 0,47 düşüşle 74.21 doları gördü.