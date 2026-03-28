Brent petrolde sert yükseliş: 2022'den bu yana en yüksek seviye

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu merkezli kriz, piyasalarda dalgalı seyrin devam etmesine neden oldu. Bölgedeki gelişmeler enerji arzına ilişkin risk algısını artırdı.

WTI fiyatı da 100 dolar eşiğini aştı

Batı Teksas Orta Kalitesi (WTI) ham petrol vadeli işlemleri de yükseliş kaydetti. WTI fiyatı yüzde 6,2 artışla 100 doların üzerine çıktı. Şubat ayı sonundan itibaren Brent petrol yaklaşık yüzde 45, WTI ise yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazandı.