Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolardan işlem görüyor

Dün 85,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,07 dolar seviyesinde tamamladı. Bu sabah saat 09.31 itibarıyla Brent petrolün varili, kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 85,16 dolardan işlem gördü.

Jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,64 ile 86,58 dolar aralığının direnç, 84,7 ile 83,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.