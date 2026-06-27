Brezilya hasat tahminleri sonrasında küresel kahve fiyatlarında kar realizasyonu yaşandı

Küresel emtia piyasasında kahve vadeli kontratları, Brezilya'da hasat şartlarının iyileşeceğine yönelik meteorolojik tahminlerin ardından cuma gününü %1,16'lık kar satışıyla kapattı. New York ICE borsasında libre başına 273,20 sente gerileyen Arabica fiyatları, bu anlık gevşemeye rağmen aylık bazda %1,41'lik net yükseliş trendini koruyor. Piyasada yaşanan bu kısa vadeli geri çekilme, üretim bölgelerindeki yapısal arz riskini henüz tamamen bitirmiş değil.

Brezilya hava tahminlerindeki değişim ve kısa vadeli kar realizasyonu dalgası

Uluslararası emtia piyasasında arz endişeleri nedeniyle yüksek seviyelere yaklaşan kahve fiyatları, hafta sonuna doğru gelen meteorolojik raporların ardından yönünü aşağı çevirdi. Güney Amerika’nın lokomotif üreticisi Brezilya’nın kahve bölgelerinde havaların kuruyacağı ve geciken hasat faaliyetlerinin hız kazanacağı yönündeki tahminler, spot piyasadaki tedarik riskini hafifleterek vadeli kontratlarda teknik bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Stok daralması ve fiziki teslimat takvimi kahve fiyatlarının yönünü belirleyecek

Günlük bazda yaşanan bu fiyat düşüşüne rağmen, küresel kahve ekosistemindeki makroekonomik rasyolar orta vadeli yükseliş trendinin henüz kırılmadığına işaret ediyor. Intercontinental Exchange (ICE) depolarında yer alan onaylı sertifikalı kahve stoklarının son yılların en zayıf seviyelerinde bulunması ve bir diğer dev üretici Vietnam’da Robusta arzının sıkışık seyretmesi, fiyatların derin bir çöküş yaşamasını engelliyor. Nitekim Arabica kahve kontratlarının aylık bazda halen %1,41 oranında net getiriyi koruması, fiziki alıcıların ve kahve kavurma sanayicilerinin düşüşleri birer alım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Yatırımcıların risk primlerini yeniden hesapladığı bu konjonktürde, önümüzdeki hafta başlayacak olan fiziki teslimat takvimi fiyatların kalıcı rotasını belirleyecek temel unsur olarak yakından izleniyor.