Brezilya'da hasat yavaşladı, kahve fiyatları sıçradı

New York’ta işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları pazartesi günü gün içinde yüzde 18,5’e kadar yükselerek 3,57 dolar seviyesine ulaştı. Böylece fiyatlar Ocak ayından bu yana en yüksek düzeyi görürken, kontratlarda Temmuz 2000’den bu yana en sert gün içi artış kaydedildi.

Piyasada asıl dikkat çeken unsur, Brezilya için daha önce güçlü bir hasat beklentisinin öne çıkmasına rağmen, hava koşullarının sahadaki tabloyu değiştirmesi oldu. Olumsuz hava, bu yılki hasadın hızını yavaşlatırken, üreticilerin de daha yüksek fiyat beklentisiyle satışta acele etmemesi piyasadaki sıkışıklığı artırdı.

Bloomberg'ün aktardığı habere göre, kahve fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer unsur da stok cephesindeki zayıflama. Borsa denetimindeki depolarda tutulan Arabica stokları 2 Temmuz itibarıyla dokuz işlem günü üst üste geriledi ve Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Rural Clima meteoroloğu Marco Antonio dos Santos, Temmuz ortasında Brezilya’nın geniş bir bölümünde yağış beklendiğini ve bunun kahve dahil bazı ürünler açısından olumsuz olacağını belirtti. Santos’a göre bu durum, haftadan haftaya güç kazanan El Nino ile doğrudan bağlantılı.