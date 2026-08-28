Brezilya'nın çelik ithalatı temmuz ayında geriledi

Güney Amerika'nın en büyük ekonomisinde çelik fabrikaları temmuz ayında üretim tonajını neredeyse sabit tuttu. Resmi endüstri verilerine göre, ülkedeki ham çelik üretimi yıllık bazda yalnızca %0,1 gibi sınırlı bir artış kaydederek 2,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Fabrikaların operasyonel kapasitelerini korumasına rağmen, küresel ve yerel pazardaki talep dalgalanmaları tedarik dengelerini doğrudan etkiledi.

İç pazardaki satış rakamları geçen yılın seviyesinde kaldı

Ülke içindeki ticari faaliyetlerin nabzını tutan yerel çelik satışları, temmuz ayında duraklama dönemine girdi. İç piyasaya yapılan çelik arzı, bir önceki yılın aynı dönemiyle paralellik göstererek 1,9 milyon ton düzeyinde sabitlendi. Sanayi tesislerinin sipariş takvimlerini esnetmesi, nihai ürün tedarikinde daha kontrollü bir yaklaşımı beraberinde getirdi. Alıcı kanadındaki bu çekimser duruş, distribütörlerin depo yönetiminde temkinli davranmasına yol açtı.

Dış pazara yönelik çelik sevkiyatlarında düşüş yaşandı

Brezilyalı üreticilerin küresel pazardaki rekabet gücü ve ihracat performansı temmuz ayında hafif bir ivme kaybına sahne oldu. Ülkenin çelik ihracatı yıllık bazda %2,6 oranında bir azalış kaydederek 1 milyon ton sınırına geriledi. Uluslararası piyasalarda devreye giren korumacı gümrük politikaları, sınır ötesi lojistik operasyonların tonaj bazında zayıflamasına zemin hazırladı. Dünya genelindeki emtia fiyatlarındaki istikrarsızlık da yabancı partnerlerin uzun vadeli satın alma kontratlarını askıya almalarını tetikledi. Bölgesel kota sınırlamaları nedeniyle daralan alternatif pazarlar, yerli fabrikaları üretim bütçelerini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde şekillenen dış ticaret dengesi, metal sektöründe operasyonel risk yönetimini ön plana çıkarıyor.