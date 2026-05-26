Buğday fiyatı Cbot'ta geriledi

Buğday vadeli fiyatı, ABD'de Memorial Day tatilinin ardından piyasaya dönen yatırımcıların Ortadoğu'daki savaşı sona erdirecek müzakerelerdeki ilerlemeyi değerlendirmesiyle ocak ayından bu yana en uzun düşüş serisini uzatma yolunda ilerledi.

Chicago'da en aktif buğday vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 1,6'ya varan düşüşle dördüncü ardışık seansta geriledi. Soya fasulyesi ve mısır vadeli işlemleri de değer kaybetti. Chicago Ticaret Borsası, Memorial Day tatili nedeniyle pazartesi günü kapalı kaldı; dolayısıyla salı günkü piyasa hareketi, yatırımcıların üç aylık çatışmayı sona erdirecek olası bir anlaşmaya yönelik artan iyimserliğe ilk tepkisini yansıttı.

Futures International LLC'nin Emtia Direktörü Joe Davis, ham petrolün salı günü ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına ilişkin haberler üzerine toparlanmasının buğdaydaki fiyat düşüşünü sınırladığını ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan kuvvetlerinin İran'daki füze fırlatma mevzilerini ve mayın döşemeye çalışan tekneleri vurduğunu açıkladı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise Hürmüz çevresinde, kıyı kentleri Sirik ve Cesk yakınlarında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Davis, "Savaş risk primi piyasaya geri dönüyor" dedi.