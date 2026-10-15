Buğday fiyatları iki ay sonra en düşük seviyeyi gördü

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Uluslararası piyasalarda buğdayın kile fiyatı ekim ortasında 6,70 doların altına inerek 18 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 15 Ekim itibarıyla 669,11 sentten işlem gören buğdayda günlük düşüş 4,14 sent oldu.

Aylık bazda %8,44 gerileyen buğday, yıllık bazda ise %33,15 yukarıda seyrediyor. Piyasada dördüncü çeyrek için 684,62 sent seviyesi öne çıkıyor.

Karadeniz sevkiyatlarında beklenti fiyatları baskılıyor

Rusya ve Ukrayna’nın küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını karşılaması, Karadeniz’deki gelişmeleri fiyatlar açısından belirleyici kılıyor. Bölgeden sevkiyatların süreceğine yönelik beklenti, buğday üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Asyalı ithalatçılar alımları kısıyor

Güney ve Güneydoğu Asya’daki un üreticileri, fiyatlardaki oynaklık nedeniyle ileri tarihli alımları sınırlıyor. Bazı şirketler yalnızca aralık ayına kadar yetecek kadar alım yaparken, bazı ithalatçılar uzun vadeli sözleşmeler yerine teslimata yakın alımı tercih ediyor.

ABD’de stoklar yüksek seyrediyor

ABD’de eylül ayı verilerine göre buğday stokları 1,85 milyar kile, mısır stokları 2,10 milyar kile ve soya fasulyesi stokları 320 milyon kile olarak kaydedildi. Yüksek stoklar arz tarafında fiyatları baskılayan unsur olarak öne çıkıyor.

Buğdaydaki düşüşe diğer tarım ürünleri de eşlik etti. Soya %0,71, mısır %0,49, pamuk %1,07, kanola %0,85 ve yulaf %0,45 gerilerken, pirinç %0,32 yükseldi.