Buğday fiyatlarında düşüş devam ediyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Karadeniz'deki gerilimin azalabileceği beklentisi ve ABD'nin tahıl üretim tahminlerindeki artış, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday vadeli kontratları yüzde 1,3'e kadar düşüş kaydettikten sonra kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Rusya ve Ukrayna'nın birlikte küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştirmesi, Karadeniz'deki gelişmeleri dünya tahıl piyasaları açısından kritik hale getiriyor.

Ateşkes beklentisi fiyatları baskılıyor

Trump, pazar günü Rusya ve Ukrayna'nın enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklarken, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin sınırlı bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesinin ateşkesi desteklediğini ancak ayrıntıları beklediklerini söyledi.

Futures International emtia satışları direktörü Joe Davis, buğday fiyatlarındaki düşüşün doğrudan enerji ateşkesinden ziyade çatışmaların genel olarak hafifleyebileceği beklentisinden kaynaklandığını belirtti.

Davis, "Burada belirleyici olan mutlaka enerji boyutu değil, genel olarak gerilimin azalması beklentisi piyasayı aşağı çekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz ihracatında toparlanma beklentisi

Çatışmaların kalıcı biçimde azalması, özellikle deniz taşımacılığının daha güvenli hale gelmesi ve Karadeniz üzerinden buğday ihracatının toparlanması durumunda fiyatlardaki jeopolitik risk primini azaltabilir.

Ancak yalnızca enerji altyapısını kapsayan bir ateşkes, tahıl tesislerinin veya ticari gemilerin korunmasını otomatik olarak sağlamıyor. Bu nedenle sevkiyatlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ABD'nin mısır üretim tahmini de fiyatları düşürdü

ABD Tarım Bakanlığının (USDA) mısır verimi ve üretimine yönelik tahminlerini beklenmedik şekilde yükseltmesi de tahıl piyasalarındaki satış baskısını artırdı.

Mısır fiyatları, cuma günü açıklanan tahminlerin ardından son üç yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Mısırdaki satış dalgası buğday piyasasına da yansırken, buğday fiyatları yüzde 3,2'ye kadar geriledi.

Futures International'dan Davis, USDA verilerinin tahıl fiyatları açısından olumsuz sinyaller verdiğini belirterek, önümüzdeki ay boyunca hasat kaynaklı baskının da devam edeceğini söyledi.

Davis, bu koşullar altında tahıl fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanmasının zor olacağını ifade etti.