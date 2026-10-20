Buğday fiyatlarında düşüş: Rusya ihracatı ve Avustralya hasadı baskılıyor

Küresel piyasalarda buğday fiyatları aşağı yönlü seyrediyor. Karadeniz'de deniz taşımacılığına yönelik saldırılara rağmen, piyasalar Rusya'nın alternatif limanlar üzerinden sevkiyatlarını sürdürmesine odaklandı. Avustralya'da yeni sezona ilişkin güçlü üretim beklentileri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Fiyatlar son 2 ayın en düşüğünde

Buğdayın kile fiyatı %0,01 düşüşle 655,21 sente geriledi. Böylece fiyat yaklaşık 6,55 dolar seviyesinde işlem gördü ve son 2 ayın en düşük seviyesine indi. Son bir aylık düşüş %9,88 olarak kaydedilirken, buğday yıllık bazda %30,92 artışını koruyor. Fiyatlar, 28 Ağustos'ta gördüğü 7,67 dolarlık yaklaşık 3,5 yılın zirvesinden %13'ten fazla uzaklaşmış durumda. Piyasalarda yılın son çeyreği için beklenti ise kile başına 673,05 sent seviyesinde.

Rusya'dan ihracat artışı beklentisi

Fiyatlardaki düşüşte Rusya'nın ihracatı etkili oluyor. Rusya merkezli tahıl taşımacılığı ve analiz şirketi Rusagrotrans, Rusya'nın ekim ayı buğday ihracatının 3 milyon tona ulaşabileceğini tahmin etti. Diğer piyasa tahminlerinde de Rusya'nın sevkiyatlarındaki hızlanmaya bağlı olarak ihracat beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Artan sevkiyatlarla birlikte küresel arzın desteklenmesi ve fiyatlardaki düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor.