Buğday fiyatlarında sınırlı yükseliş



Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Kanada'da üretime yönelik tahminlerin beklenilenden daha az yükseltilmesinin ardından yükseldi ancak Rusya'da fazla arz görülmesi nedeniyle fiyatlar son 33 ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Mısır ve soya fasulyesi yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları %0.4 artışla 5.96 dolar/bushel, yani 219 dolar/ton seviyesine yükseldi. Fiyatlar salı günü 5.70 dolar/bushel seviyesine gerileyerek, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye inmişti.

Soya fasulyesi %0.4 yükselerek 13.66 dolar/bushel yani 501.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır %0.4 yükselerek 4.82 dolar/bushel yani 189.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.