Buğday kayıplarını telafi ediyor

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Karadeniz'de arzın sıkılaşmasının fiyatlara destek sağlamasıyla dün verdiği keskin kayıpların bir kısmını telafi ederek hafif yükseldi.

Rusya'nın Federal İstihbarat Servisi (FSB) Türkiye'den Rusya'ya tahıl sevkiyatı için giden bir gemide daha patlayıcı madde izlerine rastlandığını ve geminin daha önce Ukrayna limanına girdiğini açıkladı.

Benzer bir açıklama bu hafta başka bir gemi için daha yapılmıştı. FSB Pazartesi günü Rusya'nın Rostov kentinden tahıl almak üzere Türkiye'den yola çıkan gemide patlayıcı madde izine rastlandığını duyurmuştu.

Mısır fiyatları gerilerken, soya fasulyesi yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün %5 geriledikten sonra bugün %0.7 artışla 7.25 dolar/bushel, yani 266.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır %0.2 gerileyerek 5.47 dolar/bushel yani 215.3 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi %0.5 yükselerek 14.26 dolar/bushel yani 524 dolar/ton seviyesine çıktı.