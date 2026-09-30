Buğdayda 7 doların altı görüldü: Karadeniz sevkiyatı beklentisi baskıyı artırdı

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Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatlarının yeniden başlayabileceği yönündeki beklentiler buğday fiyatlarını baskılıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, deniz yollarının yeniden açılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Sürece Türkiye, Hindistan, Mısır ve bazı Orta Doğu ülkelerinin de dahil olduğu belirtildi.

Ankara'nın bu kapsamda Moskova'ya deniz güvenliğine ilişkin bir dizi öneri sunduğu ifade ediliyor. Olası bir ateşkes durumunda Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl terminal kapasitesinin yüzde 80'ini kısa sürede yeniden devreye alabileceği öngörülüyor. Buna karşın limanlara ve gemilere yönelik süren saldırılar, sevkiyatların önündeki en önemli engel olarak kalmaya devam ediyor.

Ukrayna'da stoklar 24,6 milyon tona çıktı

Arz tarafında Ukrayna'nın tahıl envanteri dikkat çekiyor. 1 Eylül itibarıyla ülkenin tahıl stokları 24,6 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 milyon ton daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

Yüksek stok ve Karadeniz'deki belirsizlik, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki ithalatçı ülkeleri alternatif kaynaklara yöneltti. Fransa kısa süre önce Yemen'e 60 bin tonluk buğday sevkiyatı gerçekleştirirken, Arjantin'in ihracat taahhütleri sezonun bu dönemi için son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Buğday fiyatında son tablo

Buğday kontratı 697,59 cent seviyesinde bulunuyor. Gün içinde yüzde 0,70 artıda olsa da aylık bazda %8'in üzerinde değer kaybı var. Yıllık bazda ise %36,64 yukarıda seyrediyor.

Üçüncü çeyrek için piyasa beklentisi 703,96 cent olarak öne çıkıyor. Böylece buğday fiyatı 25 Ağustos'tan beri gördüğü en düşük banda yakın hareket ediyor.