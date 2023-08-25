Buğdayda arz baskısı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD ve ihracat yapan diğer başlıca ülkelerdeki sıcak ve yağışsız hava koşullarının verimi azaltacağı beklentilerine neden olmasıyla yükseldi.

Soya fasulyesi, ABD'de hasat için elverişsiz hava koşulları görülmesinin üretimi düşüreceği beklentileriyle yükseldi ve üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları %0.6 artışla 6.35 dolar/bushel, yani 233.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi %0.4 yükselerek 13.76 dolar/bushel yani 505.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır %0.1 yükselerek 4.88 dolar/bushel yani 192.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Haftalık bazda soya fasulyesi yaklaşık %2 yükselirken, mısır ve buğday geriledi.