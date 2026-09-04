Buğdayda beş haftalık ralli sona erdi: Putin’in barış sinyali fiyatları geriletti

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Putin’in 3 Eylül’de yaptığı açıklamalarda Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek bir anlaşma ihtimalinin bulunduğunu belirtmesi, piyasalarda savaş kaynaklı arz risklerinin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Açıklamaların ardından buğday kontratlarında kâr satışları hızlandı.

Arz endişeleriyle son haftalarda yükselen Chicago buğdayı, 3 Eylül'deki seansta yaklaşık %2,6 değer kaybetti. En aktif aralık vadeli kontrat da haftalık bazda düşüşe yönelerek beş haftalık yükseliş serisini sonlandırdı.

Ancak piyasalardaki fiyat hareketi, Karadeniz'deki fiziksel arz ve güvenlik risklerinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar ticari gemiler ve liman altyapısı açısından risk oluşturmaya devam ederken, bölgeden yapılan tahıl sevkiyatlarında belirsizlik sürüyor. Ticari gemilerin Karadeniz'deki saldırı riskine karşı çeşitli güvenlik önlemleri almaya başlaması da bölgedeki koşulların henüz normale dönmediğine işaret ediyor.

Piyasada gözler sevkiyatlara çevrildi

Rusya ve Ukrayna'nın küresel buğday ticaretindeki önemli konumu nedeniyle Karadeniz'deki gelişmeler, yalnızca bölgesel değil küresel fiyatlamalar açısından da yakından izleniyor. Son haftalardaki yükselişte limanlara, tahıl terminallerine ve ticari gemilere yönelik saldırıların yarattığı arz endişeleri etkili olurken, diplomatik temaslara ilişkin yeni sinyaller bu risk priminin bir bölümünün fiyatlardan çıkmasına neden oldu.

Bununla birlikte piyasanın yönü açısından belirleyici unsur yalnızca diplomatik açıklamalar olmayacak. Kalıcı bir ateşkes sağlanması ve Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatlarının güvenli ve düzenli biçimde devam etmesi halinde arz risklerinin azalması beklenebilir. Aksi durumda ise bölgedeki yeni saldırılar, buğday fiyatlarında jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine yol açabilir.