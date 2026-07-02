Buğdayda sürpriz USDA rallisi: Tatil öncesi fiyatlar yönünü yukarı çevirdi

Resmi kurumun buğday stoklarını 920 milyon bushel seviyesinde açıklaması ve ekim alanı tahminlerini 42,74 milyon akreye indirmesi borsalarda alımları hızlandırdı. Mevsimsel hasat bolluğu sebebiyle bir süredir baskı altında kalan fiyatlar, bu sürpriz verilerin ardından hızla toparlandı. ABD piyasalarının uzun bir hafta sonu tatiline girmeye hazırlanması ise işlem hacmini düşürürken fiyat grafiğindeki yukarı yönlü sert hareketleri daha da belirginleştirdi.

Tahminlerin altında kalan veriler fiyatları tetikledi

Küresel hububat piyasalarında kışlık ürünlerin toplanma sürecinin sorunsuz ilerlemesi nedeniyle haziran ayı sonunda 5,70 dolar seviyelerine kadar gerileyen buğday, resmi raporun ardından güçlü bir geri dönüşe imza attı. Raporun, ekim alanlarının daraldığını ortaya koyması fiyatların hızlıca 5,90 - 6,00 dolar bandının üzerine tırmanmasını sağladı. Diğer yandan Nijerya gibi ithalatçı ülkelerden gelen yeni talep sinyalleri de fiziksel piyasadaki hareketliliğin canlı kaldığını göstererek bu ralliye doğrudan destek oldu.

Uzun hafta sonu öncesi pozisyon sıkışması

Açıklanan verilerin zamanlaması, piyasadaki fiyat hareketinin şiddetini artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı. ABD'de kutlanacak resmi tatil sebebiyle borsaların kapanacak olması, tüccarların tatil sürecindeki hava koşulu risklerine karşı önlem almasını zorunlu kıldı. Olası bir kuraklık ya da rekolte kaybı ihtimaline karşı açıkta yakalanmak istemeyen büyük oyuncular, işlemler durmadan önce agresif alımlara yöneldi. Bu durum, piyasada düşüş beklentisiyle satış pozisyonunda bekleyen aktörlerin hızla kontrat kapatma yarışına girmesine yol açtı.

Hava koşulları ve Karadeniz arzı takip edilecek

Yaşanan bu sert toparlanma, tarım emtialarında kalıcı bir yükseliş trendinin başlayıp başlamayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Yeni veriler fiyatların taban seviyesini güçlendirmiş olsa da, Kuzey Yarımküre genelindeki hasat operasyonlarının sorunsuz ilerlemesi yukarı yönlü hareketi bir miktar sınırlayabilir. Özellikle Karadeniz bölgesindeki güçlü üretim beklentileri ve küresel arzın genel anlamda hala yeterli seviyede bulunması, tatil sonrası piyasanın daha dengeli bir seyir izlemesini sağlayabilir; ancak üretim sahalarındaki daralma nedeniyle fiyatlar artık iklimsel değişimlere karşı çok daha hassas olacaktır.