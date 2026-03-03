Çatışmalar petrol fiyatlarıyla piyasaları test edebilir

UBP, yayımladığı notta İran’daki çatışmanın finansal piyasalara aktarımının öncelikle petrol fiyatları üzerinden gerçekleşeceğini belirtti.

Banka, "Şubat boyunca geniş finansal koşullar destekleyici kalmaya devam etti, ancak ham petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş enerji maliyetlerinin enflasyonist baskı yaratması halinde 2026 faiz beklentilerini yeniden şekillendirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

UBP’ye göre küresel ekonomik görünüm halen destekleyici politika ortamı ve dirençli şirket karlarıyla karakterize ediliyor. Bu durum, temel senaryoda köklü bir değişimi engelliyor.

Banka, mevcut pozisyonlanmanın pozitif kar büyümesine dayandığını, ancak çatışmanın daha da tırmanması halinde geçici bir oynaklık artışının muhtemel olduğunu vurguladı.