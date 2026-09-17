Çelik fiyatları iki ayın zirvesine yakın: Çin'de arz kısıntısı fiyatları destekliyor

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Emtia piyasasında çelik fiyatları, Çinli üreticilerin kapasite azaltma planlarıyla iki aylık zirvelere yakın seyrini koruyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif inşaat demiri kontratı %0,35 gerileyerek 3.119 yuan seviyesine indi. Kontrat 3.120 yuan eşiğinin üzerinde tutunarak son iki ayın en yüksek seviyesine yakın kaldı.

Arz tarafında sıkılaşma beklentisi fiyatları destekliyor

Fiyatlardaki aylık yükseliş %2,94 olarak kaydedildi. Yükselişin ana katalizörü arz tarafındaki sıkılaşma beklentisi oldu.

Devlet destekli Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), China Baowu Steel Group dahil 45 büyük üreticiyle birlikte sektör genelinde üretim kontrollerinin kararlılıkla uygulanması çağrısında bulundu.

Sektörde karlılık tarafında bozulma belirginleşti. Yüksek kok kömürü maliyetleri ve zayıf nihai ürün talebi marjları baskılarken, bazı üreticiler operasyonlarını azaltarak planlı bakıma geçti.

Çin'den kapasite mesajı

Pekin yönetimi de fazla kapasiteye yönelik mesajlarını yeniledi. Ulusal Halk Kongresi'nde ekonomik planlamacılar, çelikte kapasitenin düzenli ve kademeli şekilde azaltılacağını işaret etti. Adımın, arz fazlasını törpüleyerek fiyatlarda toparlanmayı ve sektör marjlarında iyileşmeyi desteklemesi bekleniyor.

Çin'de çelik üretimi geçen yıl 2019'dan bu yana ilk kez 1 milyar tonun altına gerilemişti. Buna karşın yeni konut fiyatlarındaki düşüş, iç talep tarafında zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.