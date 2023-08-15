Çelik üretimi fren yaptı

Çin'in Temmuz ayında ham çelik üretimi, kuzeydeki Tangshan şehri ve güneybatıdaki Sichuan eyaletindeki üretim kısıtlamaları nedeniyle bir önceki aya göre %0,34 azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin, geçen ay 90,8 milyon ton ham çelik üretti.

Hesaplamalara göre, Temmuz ayındaki ortalama günlük çelik üretimi, Haziran ayındaki 3,04 milyon tona göre %3,6 düştü ancak Temmuz 2022'deki 2,63 milyon tona göre artarak yaklaşık 2,93 milyon ton oldu.

Verilere göre Çin, yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 artışla 626,51 milyon ton ham çelik üretti.