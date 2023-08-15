Çelik üretimi fren yaptı
Çin'de Temmuz ayında ham çelik üretimi aylık bazda gevşedi.
Çin'in Temmuz ayında ham çelik üretimi, kuzeydeki Tangshan şehri ve güneybatıdaki Sichuan eyaletindeki üretim kısıtlamaları nedeniyle bir önceki aya göre %0,34 azaldı.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin, geçen ay 90,8 milyon ton ham çelik üretti.
Hesaplamalara göre, Temmuz ayındaki ortalama günlük çelik üretimi, Haziran ayındaki 3,04 milyon tona göre %3,6 düştü ancak Temmuz 2022'deki 2,63 milyon tona göre artarak yaklaşık 2,93 milyon ton oldu.
Verilere göre Çin, yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 artışla 626,51 milyon ton ham çelik üretti.