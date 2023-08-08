Çin demir cevheri ithalatı düştü

Çin'in Temmuz ayındaki demir cevheri ithalatı, Tangshan'daki sinterleme engellemelerinin temel çelik üretim bileşenine olan talebi azaltmasıyla bir önceki aya göre %2 düştü.

Genel Gümrük İdaresi'nden yayınlanan verilere göre, Çin'de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artışla 93,48 milyon ton demir cevheri ithal edildi.

Hacim, Haziran ayında ithal edilen 95,52 milyon tona göre %2 düştü.

Gümrük verilerine göre, 2023'ün ilk yedi ayında Çin, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 artışla 669,46 milyon ton demir cevheri ithal etti.

Verilere göre, Temmuz ayında Çin'in çelik ürünleri ihracatı önceki yıla göre %9,6 artarak 7,31 milyon tona yükseldi ve düşüş ikinci ayda da sürdü.

Yılın ilk yedi ayında yıllık %27,9 artışla 50,89 milyon ton çelik ürünü ihraç edildi.

Çin, Temmuz ayındaa 678.000 ton çelik ürünü ithal etti, Temmuz 2022'de bu hacim 790.000 tondu. Ocak-Temmuz dönemi toplamı yıllık %32,6 düşüşle 4,42 milyon ton oldu.