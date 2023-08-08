Çin demir cevheri ithalatı düştü
Dünyanın en büyük emtia ithalatçısı Çin'de Temmuz ayında demir cevheri ithalatı aylık bazda düştü.
Çin'in Temmuz ayındaki demir cevheri ithalatı, Tangshan'daki sinterleme engellemelerinin temel çelik üretim bileşenine olan talebi azaltmasıyla bir önceki aya göre %2 düştü.
Genel Gümrük İdaresi'nden yayınlanan verilere göre, Çin'de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artışla 93,48 milyon ton demir cevheri ithal edildi.
Hacim, Haziran ayında ithal edilen 95,52 milyon tona göre %2 düştü.
Gümrük verilerine göre, 2023'ün ilk yedi ayında Çin, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 artışla 669,46 milyon ton demir cevheri ithal etti.
Verilere göre, Temmuz ayında Çin'in çelik ürünleri ihracatı önceki yıla göre %9,6 artarak 7,31 milyon tona yükseldi ve düşüş ikinci ayda da sürdü.
Yılın ilk yedi ayında yıllık %27,9 artışla 50,89 milyon ton çelik ürünü ihraç edildi.
Çin, Temmuz ayındaa 678.000 ton çelik ürünü ithal etti, Temmuz 2022'de bu hacim 790.000 tondu. Ocak-Temmuz dönemi toplamı yıllık %32,6 düşüşle 4,42 milyon ton oldu.