Çin emlak piyasası konusunda hala iyimser olan nadir gösterge: ’Demir cevheri’

Çin'in emlak piyasası sarsılıyor, ancak bunu demir cevheri fiyatına bakarak anlamak mümkün değil. Demir cevheri, apartmanlardan köprülere ve elektrik direklerine kadar her yerde kullanılan çeliğin üretiminin ana maddesi. Bu emtia, dünya çapında her 10 metrik ton demir cevherinden 7'sini satın alan Çin'in ve devasa emlak sektörünün ekonomik sağlığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Ancak demir cevheri fiyatları, müteahhitlerin faiz geri ödemelerini yapamadığı ve yeni satışların düştüğü Çin konut piyasasında biriken kötü haberlere rağmen mayıs sonundan bu yana yaklaşık yüzde 20 arttı. Bu yılın başında ton başına 100 doların altına gerileyen demir cevheri fiyatı, pazartesi günü ton başına 116,35 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bazı tüccarları şaşkınlığa uğratan demir cevheri fiyatının dayanıklılığı, ticaret akışlarının geçici olarak yeniden düzenlenmesinin Çin'in pazar gücüne ilişkin endişeleri artırabileceğine işaret ediyor. Çin, dünyadaki ham çeliğin yarısından fazlasını üretiyor, fakat bu çeliğin ihracatı, ulusal güvenlik gerekçesiyle 2018'de Çin'den yapılan çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayan ABD ile de olmak üzere, zaman zaman siyasi gerilimleri arttırıyor.

Son dönemde Çin, emlak sektöründeki zayıf talebin bıraktığı boşluğu doldurmak için çeliğinin çoğunu yurtdışına gönderiyor. Gümrük verilerine göre ihracat, ağustos ayına kadar geçen 8 ayda yıllık yaklaşık yüzde 28 artış gösterdi. Çin çeliği de Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi bölgelere yöneldi.

Konuyla ilgili konuşan Çinli yetkililer ise, Batı medyasının ve bazı politikacıların ülkenin yaşadığı ekonomik zorlukları abarttığını ve emlak sektörünü istikrara kavuşturmak için çalışmakta olduklarını söyledi.