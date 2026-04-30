Çin fabrika verileri ve arz endişeleri bakır fiyatlarını destekledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, üst üste beş günlük düşüşün ardından bugün yüzde 0,5 değer kazanarak ton başına 13.070 dolara yükseldi. Fiyatlardaki bu toparlanmada, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin'den gelen olumlu imalat verileri ve potansiyel arz kesintileri etkili oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,24 artışla ton başına 101.500 yuandan işlem gördü.

Özel bir anketin sonuçlarına göre, Çin'de imalat sektörü Nisan ayında üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü artışın etkisiyle 2020 sonundan bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Aylık bazda 52,2 olarak açıklanan veri, analistlerin 51 olan beklentisini aştı. Resmi fabrika verileri de Nisan ayında üst üste ikinci ayda da genişlemeye işaret etti.

ING analistleri yayımladıkları notta, İran'daki savaşla bağlantılı arz yönlü risklerin ve özellikle kükürt gibi temel girdi bileşenlerindeki kısıtlamaların fiyatlara ek destek sağladığını belirtti. Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü petrol şirketleriyle İran limanlarına yönelik olası bir ablukanın etkilerini görüştüğünü bildirdi. Yatırımcılar ayrıca, bölgedeki savaş nedeniyle yaşanan dizel yakıt sıkıntısının maden arzını nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

LME bünyesindeki diğer metallerde de yükseliş izlendi. Alüminyum yüzde 0,33, nikel yüzde 0,59, kalay yüzde 1,33 ve çinko yüzde 0,39 değer kazanırken kurşun yatay bir seyir izledi. Şanghay borsasında ise 1-5 Mayıs tarihleri arasındaki İşçi Bayramı tatili öncesinde riskten kaçınma eğilimiyle alüminyum yüzde 0,18, nikel yüzde 0,25, kurşun yüzde 0,54 ve çinko yüzde 0,78 geriledi; kalay ise yüzde 0,83 oranında yükseldi