  Çin gümüşleri sattı mı?
Çin gümüşleri sattı mı?

Küresel gümüş piyasasında Çin stokları on yılın en düşük seviyesine indi.

Çin'deki gümüş stokları, on yılın en düşük seviyesine geriledi. Londra'da fiyatları rekor seviyelere çıkarken, sıkışıklığı hafifletmek için büyük miktarlarda gümüş ihracatı gerçekleştirildi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki stoklar 2015'ten bu yana en düşük, Şangay Altın Borsası hacimleri ise dokuz yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Ekim ayında ihracat 660 tonu aştı. Jinrui Futures'tan Zijie Wu, sıkılığın ihracat ve güçlü talepten kaynaklandığını ve iki ay içinde hafifleyebileceğini ifade etti.

