Çin limanlarındaki rekor stoklar demir cevheri fiyatlarını düşürdü

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in bazı Fortescue ürünlerinin kullanımını sınırlama kararının sağladığı desteğe rağmen liman stoklarının rekor seviyelere yaklaşmasıyla cuma günü geriledi.

Çin Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.05 itibarıyla yüzde 0,51 düşerek ton başına 736 yuana, yaklaşık 108,55 dolara indi. Kontratın haftalık kaybı yüzde 0,67'ye ulaştı.

Singapur Borsası'nda işlem gören ağustos vadeli gösterge demir cevheri kontratı da yüzde 0,51 düşüşle ton başına 97,75 dolara geriledi.

Çin'in kamuya ait demir cevheri alıcısı China Mineral Resources Group, bazı çelik üreticilerine 15 Temmuz'dan itibaren Fortescue'nun düşük tenörlü Super Special Fines ve Fortune Fines ürünlerinin liman teslimatlarını kabul etmemeleri gerektiğini sözlü olarak bildirdi.

Stokların etkisi

ANZ analistleri ise Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarının yaklaşık 160 milyon tonla rekor seviyelere yakın bulunması nedeniyle fiyatlarda anlamlı bir toparlanmanın olası görünmediğini belirtti.

Yüksek stok seviyeleri, çelik üreticilerinin yeterli arza sahip olmasını sağlarken deniz yoluyla taşınan cevherlere yönelik alım ihtiyacını azaltıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda diğer çelik üretim hammaddeleri yükseldi. Koklaşabilir taş kömürü vadeli işlemleri yüzde 1,34, kok kömürü kontratları ise yüzde 1,65 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik kontratları genel olarak geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,29, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,40 ve paslanmaz çelik yüzde 0,07 düşerken filmaşin yatay seyretti.