Çin metal piyasalarında geniş çaplı yükseliş

Çin iç piyasasında baz metallerin büyük bölümü yükseldi. Bakır, çinko, kalay ve alüminyumdaki artışlar öne çıkarken, kıymetli metallerde platin ve paladyum güçlü değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 1,11, alüminyum yüzde 0,48, çinko yüzde 2,01, kalay yüzde 1,19 ve nikel yüzde 0,1 yükseldi. Kurşun ise yüzde 0,43 geriledi.

Döküm alüminyum vadeli kontratı yüzde 1,08, alümina yüzde 0,86, lityum karbonat yüzde 2,27, metalik silikon yüzde 0,24 ve polisilikon yüzde 0,59 değer kazandı.

Demir-çelik ürünlerinde de ağırlıklı olarak yükseliş görüldü. Demir cevheri yüzde 0,47 artarken, inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo sınırlı geriledi. Paslanmaz çelik yüzde 0,03 yükseldi.

Guangdong spot piyasasında birinci kalite bakır katodun ortalama fiyatı önceki işlem gününe göre 535 yuan artarak ton başına 102 bin 320 yuana yükseldi. Solvent ekstraksiyon-elektrokazanım yöntemiyle üretilen bakırın ortalama fiyatı ise 525 yuan artışla ton başına 102 bin 220 yuan oldu.

Yakın vadeli kontrata göre yüksek kaliteli bakırın primi ton başına 20 yuan olarak belirlendi. Bu seviye önceki işlem gününe göre 50 yuan düştü.

Standart kaliteli bakır ton başına 60 yuan iskonto ile fiyatlanırken, iskonto önceki güne göre 70 yuan arttı. Solvent ekstraksiyon-elektrokazanım bakırında ise iskonto 70 yuan artarak ton başına 120 yuana çıktı.