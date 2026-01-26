Çin, nikel ve lityum vadeli işlemlerini yabancı yatırımcılara açıyor

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), yaptığı açıklamada, nikel ve lityum karbonatın da aralarında bulunduğu toplam 14 vadeli işlem ve opsiyon ürününün yabancı yatırımcılara açılacağını duyurdu. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin ise tarih verilmedi.

Nikel vadeli işlemleri Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda, lityum karbonat sözleşmeleri ise Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası’nda işlem görüyor. Bu kontratlar, hem işlem hacmi açısından Çin’in en aktif emtia ürünleri arasında yer alıyor hem de batarya üretimi ve enerji dönüşümündeki kritik rolleri nedeniyle küresel önem taşıyor.

BANDS Financial Ltd. yönetici ortağı Tiger Shi, gelişmeyi “önemli bir adım” olarak nitelendirerek, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın küresel açılımı doğrultusunda bakır, alüminyum ve çinko gibi diğer metallerin de ilerleyen dönemde yabancı yatırımcılara açılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.