Çin piyasalarının açılmasıyla bakır yükselişe geçti

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Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır vadeli kontratları yüzde 1,2’ye kadar yükseldi. Diğer baz metallerin yanı sıra Singapur’daki demir cevheri kontratlarında da artış görüldü.

Çin’in küresel emtia piyasalarındaki ağırlığı nedeniyle, ülkedeki yatırımcıların tatil sonrasında yeniden işlemlere başlaması metal fiyatlarında hareketliliği artırdı.

Şili’deki grev fiyatları destekledi

Bakır fiyatlarındaki yükselişte Şili’deki Centinela bakır madeninde başlayan grev de etkili oldu.

Antofagasta tarafından işletilen madende iki sendikanın başlattığı grevin yaklaşık iki hafta içinde üretimi etkilemesi bekleniyor. Şirket ise grevin ardından mevcut üretim hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Gözler Fed’in faiz kararında

Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası da bulunuyor.

Piyasalar, ekim ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 20, aralık ayında ise yüzde 80 seviyesinde fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan emtialara yönelik yatırımcı talebini baskılayarak bakır başta olmak üzere metal fiyatları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor.