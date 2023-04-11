Çin şeker üretimi tahminini düşürdü: Fiyatlar artacak

Çin Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre bakanlık, 2023 yılı için yerel şeker üretimi tahminini bir önceki tahmin olan 9 milyon 330 bin tondan 9 milyon tona düşürdü. Ayrıca bakanlık şeker fiyatlarına yönelik tahminini ton başına 5.950-6.550 yuan'a yükseltti.

Çin Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (CASDE) aylık raporuna göre, olumsuz hava koşulları ve hastalıklar, Çin'in Guangxi gibi başlıca şeker üreten bölgelerinde üretimi azaltırken, genişleyen talep açığı ve yüksek ithalat maliyetleri şeker fiyatlarını yükseltecek.