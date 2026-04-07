Çin talebi bakır fiyatlarını artırdı

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,55 artışla 12.428 dolar/ton seviyesine ulaşırken, Şanghay bakır vadeli işlemleri yüzde 0,34 yükselerek 96.560 yuan/tona çıktı. Özellikle Çin'deki güçlü talebin göstergesi olarak, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bakır stokları 13 Mart'tan bu yana yüzde 30'dan fazla düşüş gösterdi ve Yangshan bakır primi 65 dolar/ton seviyesinde sabit kaldı. Öte yandan, Brent petrol vadeli fiyatlarının 110 dolar/varil üzerinde seyretmesi ve doların değer kazanması, bakırın yükselişini sınırlayan faktörler arasında yer aldı.

Diğer metallerden alüminyum, LME'de yüzde 1,08 artışla 3.507 dolar/tona yükselmesine rağmen Şanghay kontratı yüzde 0,30 düşüşle 24.630 yuan/tona geriledi. İran saldırısı sonrası Emirates Global Aluminium'un Al Taweelah eritme tesisindeki toparlanmanın bir yıla kadar sürebileceği belirtildi. Çinko, LME'de yüzde 0,98, SHFE'de ise yüzde 0,21 değer kazandı. Kurşun LME'de yüzde 0,34 yükselirken, SHFE'de yüzde 0,09 düşüş yaşadı. Nikel LME'de yüzde 0,18, SHFE'de ise yüzde 0,78 değer kaybetti. Kalay LME'de yüzde 0,16 artış gösterirken, SHFE'de yüzde 0,48 geriledi.