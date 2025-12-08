  1. Ekonomim
Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'deki zayıf talep ve ekipman bakımları nedeniyle düşüş yaşadı. Bu gerilemeye ek olarak, kömür ve kok fiyatları da %6'nın üzerinde bir düşüşle piyasada genel bir zayıflığa işaret etti.

Çin talebindeki düşüş demir cevheri fiyatlarını etkiliyor
Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri kontratı %0,7 düşüşle 782 yuan/ton seviyesine gerilerken, Singapur Borsası'ndaki demir cevheri gösterge fiyatı ise %0,57'lik bir düşüşle 102,8 dolar/ton oldu. Çelik üreticilerinin bakım çalışmaları ve mevsimsel talep düşüşü, demir cevheri talebini olumsuz etkiledi. Günlük sıcak metal üretimi %1 düşerek 2,32 milyon tona geriledi ve 5 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, olası teşvik önlemleri fiyat kayıplarını sınırlayabilirken, beklenen Moğolistan ithalatı nedeniyle koklaşabilir kömür ve kok fiyatları %6'nın üzerinde düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik gösterge fiyatlarının çoğu da paslanmaz çelik hariç değer kaybetti.

