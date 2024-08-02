Çin ve ABD verileri, metal fiyatlarını düşürdü

Temel metaller, ABD ve Çin'den gelen zayıf üretim verilerinin küresel ekonomik görünümle ilgili endişeleri artırması ve daha fazla talep endişesi yaratmasıyla düştü.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.47'de %0,3 düşüşle 9.030 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %1,6 düşüşle 73.730 yuan/tona (10.194,68 dolar) indi.

Bakır fiyatları, üç haftalık düşüşün ardından haftalık bazda çok az değişti. Zayıf talep, yüksek stoklar ve Çin'in mücadele eden konut sektörüne yönelik belirli bir teşvikin olmaması piyasayı etkiledi.

Çin'deki fabrika faaliyetleri, temmuz ayında dokuz ayın ardından ilk kez daraldı.

Bu arada, ABD üretim faaliyetinin bir ölçüsü, yeni siparişlerdeki düşüşün ortasında temmuz ayında sekiz aylık düşük seviyeye geriledi.

LME'de alüminyum %0,5 düşerek 2.285 dolar/tondan, çinko %0,7 düşerek 2.687,50 dolar/tondan, kalay %0,3 düşerek 29.800 dolar/tondan, kurşun %0,9 düşerek 2.044 dolar/tondan ve nikel %0,3 düşerek 16.240 dolar/tondan işlem gördü.

LME'de nikel, Endonezya'daki sıkı nikel cevheri arzı ve Çin'deki ağustos ayındaki daha iyi paslanmaz çelik üretimi sayesinde üç hafta içinde ilk haftalık kazancına ulaştı.

SHFE'de alüminyum %0,5 düşerek 19.180 yuan/tondan, çinko %0,2 düşerek 22.805 yuan/tondan, kalay %1,1 düşerek 247.960 yuan/tondan, nikel %2 düşerek 130.360 yuan/tondan ve kurşun %4,1 düşerek 18.095 yuan/tondan işlem gördü.