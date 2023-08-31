Çin verisi metal piyasalarını baskılıyor

Londra'da bakır fiyatları, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle tüketimin cansız olması sonucu Mayıs ayından bu yana ilk aylık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.44'te %0,2 düşüşle 8.452,50 dolar/tona geriledi. Kontrat, aylık bazda %4,3 düştü.

Çin'in imalat faaliyeti Ağustos ayında art arda beşinci ayda da daraldı ve bu durum metal fiyatları üzerinde baskı yaratan zayıf makroekonomik veriler serisini daha da genişletti.

Bu ay doların güçlenmesi de dolar değerindeki metalleri daha pahalı hale getirdi.

Ancak analistlere göre Çin verileri, ekonomik büyümeye destek sağlamaları yönünde yetkililer üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır %0,2 artışla 69.450 yuan/tona (9.531,19 dolar), alüminyum %1 artışla 18.910 yuan/tona ve çinko %0,5 artışla 20.990 yuan/tona yükseldi.