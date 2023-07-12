Çin yasağı stoklamayı tetikledi

Dünyanın en büyük galyum alıcısına göre, Çin'in galyum üzerindeki planlı ihracat kontrolleri, metalden yapılan özel yarı iletken plakaların çılgınca stoklanmasına neden oldu.

Alman Freiberger Compound Materials, cep telefonu, radyo sinyal amplifikatörleri ve optik elektronikte kullanılan yarı iletken plakaları üretmek için galyum ihtiyacının neredeyse tamamını Çinli tedarikçilerden karşılıyor.

Üretimin %10’unu tüketiyor

Küresel galyum üretiminin %10'unu tüketen şirket, Çin'in 1 Ağustos'tan itibaren galyum ve germanyum ürünlerinin ihracatını kontrol edeceğini açıklamasının ardından kendisini kargaşanın merkezinde buldu.

Freiberger CEO’su Michael Harz konuya ilişkin Reuters'a verdiği mülakatta, "Müşterilerim bu konuda hiç rahat değil. Şu anda stok seviyelerini arttırmak için verilen siparişlerde bir patlama yaşanıyor. Sektör çok gergin"

Çinli galyum şirketleri, son on yılda başka yerlerdeki rakiplerinin çoğunu fiyat konusunda alt ederek pazarın dışına itti.

Yıllık satışları 77-88 milyon dolar olan ve akıllı telefon güç amplifikatörleri için galyum arsenit plakalarda %65 pazar payına sahip Freiberger, Japon Sumitomo Electric ve bir dizi küçük Çinli üreticiyle rekabet ediyor.

Kırmızı LED'ler ve kırmızı ışık sensörleri galyum arsenit için bir diğer önemli kullanım alanını teşkil ediyor.

Stoklar hızla eridi

Freiberger Compound Materials üst düzey yöneticisi Harz, kökleri eski Doğu Almanya'da devlete ait bir elektronik fabrikasına dayanan grubun stoklarında birkaç aylık galyum bulunduğunu, çünkü uzun süredir bir tür ticaret krizi beklediğini ve tepki vermek için yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi.

Freiberger CEO’su Harz, Çin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde galyum ticaret akışını kesintiye uğratacağına tam olarak inanmıyor çünkü bu Pekin yönetiminin elektronik endüstrisine de büyük zarar verebilir.

“Çin’in hamlesi bir sabotaj”

Harz, akıllı telefonların baz istasyonlarıyla iletişim kurabilmesi için radyo sinyallerini güçlendiren güç amplifikatörlerinin dünyanın önde gelen üreticilerinin ABD'de bulunması nedeniyle Çin'in hamlesini şimdilik "sabotaj" olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.