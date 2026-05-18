Çin'de alüminyum üretimi nisan ayında yüzde 3,1 arttı

Körfez bölgesindeki jeopolitik gerginliklerin küresel arzı olumsuz etkilemesiyle alüminyum fiyatları desteklendi. Referans niteliğindeki üç aylık alüminyum vadeli işlem sözleşmesi, martta kaydettiği yüzde 10'luk artışın ardından nisan ayında yüzde 0,20 daha yükseldi.

Çin'in ham alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı nisan ayında yüzde 15 artarak en az bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil 10 demir dışı metalin toplam üretimi de yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artış kaydetti.