Çin'de alüminyum üretimi nisan ayında yüzde 3,1 arttı
Güçlü kar marjlarının etkisiyle Çin'in alüminyum üretimi nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 3,87 milyon metrik tona yükseldi. Yılın ilk dört ayında kümülatif üretim ise yüzde 3,5 artışla 15,33 milyon metrik tona ulaştı.
Körfez bölgesindeki jeopolitik gerginliklerin küresel arzı olumsuz etkilemesiyle alüminyum fiyatları desteklendi. Referans niteliğindeki üç aylık alüminyum vadeli işlem sözleşmesi, martta kaydettiği yüzde 10'luk artışın ardından nisan ayında yüzde 0,20 daha yükseldi.
Çin'in ham alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı nisan ayında yüzde 15 artarak en az bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil 10 demir dışı metalin toplam üretimi de yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artış kaydetti.