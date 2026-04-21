Çin'de bakır üretimi rekor kırdı, alümina ithalatı arttı

Çin'in bakır üretimi, mart ayında rekor seviyelere ulaşırken, alüminyum için önemli bir hammadde olan alümina ithalatı da son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışlar, sanayideki yüksek marjlar ve dış etkenlerin etkisiyle ülkenin metal sektöründeki güçlü performansını gösteriyor.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, mart ayında 1,33 milyon ton ile 1990'dan bu yana en yüksek bakır üretim hacmine ulaşıldı. İlk çeyrekte toplam 3,785 milyon ton üretimle yıllık bazda %9,3'lük bir artış kaydedildi. Bu yüksek üretim, yan ürün olarak elde edilen sülfürik asit fiyatlarındaki artışın madencilere 5.000 yuan (yaklaşık 733 dolar) civarında ek gelir sağlamasıyla teşvik edildi. Ancak, nisan ve mayıs aylarında sezonluk bakım çalışmaları nedeniyle bakır üretiminin düşüş eğilimine girmesi bekleniyor.

Diğer yandan, Çin'in alümina ithalatı mart ayında 338.000 tona çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki aya göre %87'lik, bir yıl öncesine göre ise yaklaşık 30 katlık bir artış yaşandı. Ortadoğu'daki savaş nedeniyle bölgedeki izabe tesislerine giden yüklerin Çin'e yönlendirilmesi bu artışta etkili oldu. Bu durum, ülkedeki alüminyum fazlasını artırırken, izabe marjlarını da yüksek tutarak Çin'in alüminyum üretimini önemli ölçüde yükseltti.

Çin'de diğer baz metallerde ise mart ayında çinko üretimi yıllık %3,6 artışla 637.000 ton olurken, ilk çeyrekte %4,1 artışla 1,839 milyon tona yükseldi. Kurşun üretimi ise mart ayında %11 azalışla 652.000 tona geriledi ve ilk çeyrekte %4,1 düşüşle 1,81 milyon ton olarak gerçekleşti.