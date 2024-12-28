Çin’de bazı metallerde ithalat tarifeleri düşecek

Çin hükümeti, önümüzdeki yıldan itibaren etan ve bazı geri dönüştürülmüş bakır ve alüminyum hammaddelerine uygulanan ithalat tarifelerini azaltacağını açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı, yüksek kaliteli ürün ithalatını artırmak, iç talebi genişletmek ve üst düzey açılımı teşvik etmek amacıyla 1 Ocak'tan itibaren çeşitli ithalat tarife kategorilerinde ayarlamalar yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, en çok tercih edilen ülke oranlarının altında geçici ithalat tarifelerinin 935 maddeye uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı ilerletmek için etan ve belirli geri dönüştürülmüş bakır ve alüminyum hammaddeleri üzerindeki ithalat tarifeleri düşürülecek.