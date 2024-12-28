  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Çin’de bazı metallerde ithalat tarifeleri düşecek
Takip Et

Çin’de bazı metallerde ithalat tarifeleri düşecek

Çin, bazı geri dönüştürülmüş bakır ve alüminyum hammaddelerine uygulanan ithalat tarifelerini düşürecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’de bazı metallerde ithalat tarifeleri düşecek
Takip Et

Çin hükümeti, önümüzdeki yıldan itibaren etan ve bazı geri dönüştürülmüş bakır ve alüminyum hammaddelerine uygulanan ithalat tarifelerini azaltacağını açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı, yüksek kaliteli ürün ithalatını artırmak, iç talebi genişletmek ve üst düzey açılımı teşvik etmek amacıyla 1 Ocak'tan itibaren çeşitli ithalat tarife kategorilerinde ayarlamalar yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, en çok tercih edilen ülke oranlarının altında geçici ithalat tarifelerinin 935 maddeye uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı ilerletmek için etan ve belirli geri dönüştürülmüş bakır ve alüminyum hammaddeleri üzerindeki ithalat tarifeleri düşürülecek.

ABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftada da aynı kaldıABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftada da aynı kaldıEmtia Haberleri

 

Geri kazanım katılım payı yükseldi: Plastik alışveriş poşetine zam gelecek mi?Plastik alışveriş poşetine zam geldi: Tüketicilerin ödeyeceği tutar değişecek mi?Ekonomi

 

TikTok ABD'de yasaklanacak mı? Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye başvuruTikTok ABD'de yasaklanacak mı? Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye başvuruDünya

 

Emtia Haberleri
ABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftada da aynı kaldı
ABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftada da aynı kaldı
Demir cevheri, Çin talebindeki düşüşle 2. haftada da düşüşe yöneldi
Demir cevheri, Çin talebindeki düşüşle 2. haftada da düşüşe yöneldi
Temel metaller karışık seyretti, bakır sıkı arzdan destek aldı
Temel metaller karışık seyretti, bakır sıkı arzdan destek aldı
Petrol fiyatları yatay seyir izliyor
Petrol fiyatları yatay seyir izliyor
Petrolde hacim düşük, seyir olumlu
Petrolde hacim düşük, seyir olumlu
Metallerde karışık seyir
Metallerde karışık seyir