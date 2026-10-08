Çin'de çelik üretimi durma noktasında: Demir cevheri iki yılın en düşüğünde
Çin'de çelik üretiminin yavaşlaması demir cevheri fiyatlarını iki yılın en düşük seviyesine çekti. Ton fiyatı %2,63 düşüşle 684 yuana geriledi. Fiyatlarda aylık kayıp %7,32, yıllık kayıp %14,29 olurken, ülkedeki üreticilerin sadece %6,9'u kar edebiliyor.
Çin piyasalarının bir haftalık tatilin ardından yeniden açılmasıyla demir cevheri vadeli işlemlerinde satış baskısı arttı. Gelen satışlarla fiyatlar son iki yılın dibini gördü.
Günlük ortalama pik demir üretimi 2,34 milyon tona inerek son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Üreticilerin sadece %6,9'u karda
Sektörde karlılık çöküşü üretimi durduruyor. Eylül sonu itibarıyla Çinli çelik üreticilerinin yalnızca %6,9'u kar elde edebildi. Artan zararlar nedeniyle bazı fabrikalar üretime ara vererek bakım sürecine geçti. Bazı tesislerin de benzer kararlar almaya hazırlandığı bildiriliyor.
Fortescue'nun Çin'e satışları azaldı
Avustralyalı madencilik devi Fortescue, Çin'in devlet destekli alıcısı China Mineral Resources Group ile yaşadığı fiyat ve uzun vadeli tedarik anlaşmazlıkları nedeniyle satışlarının düştüğünü açıkladı.
Demir cevheri piyasasında fiyatların yönü, önümüzdeki dönemde Çin'deki çelik üretimi ve ham madde talebine bağlı olarak izlenecek.