Çin’de demir cevheri yeni yıla yükselişle başladı

Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, 7,5 yuan artışla yüzde 0,95 yükselerek ton başına 797 yuan (114,16 dolar) seviyesine çıktı. Singapur Borsası’nda işlem gören gösterge Şubat vadeli demir cevheri kontratı ise TSİ 07.04 itibarıyla yüzde 0,29 artarak ton başına 105,65 dolara yükseldi.

Fiyatlar, çelik üreticilerinin Şubat ayında başlayacak Ay Yeni Yılı tatili öncesinde stok yenilemesine yönelmesiyle destekleniyor. Buna ek olarak, yurt içi arzın sınırlı seyretmesi de piyasaya yukarı yönlü destek sağlıyor. Shanghai Metals Market tarafından yayımlanan notta, çevre koruma önlemleri nedeniyle bazı madenlerde üretimin kısıtlandığı belirtildi.

Danışmanlık şirketi Mysteel’in verilerine göre, 26–31 Aralık döneminde Çinli çelik fabrikalarının elindeki beş ana karbon çeliği ürününe ait stoklar haftalık bazda yüzde 1,1 azalarak 3,81 milyon tona geriledi.

Diğer çelik üretim girdilerinde ise düşüş görüldü. DCE’de koklaşabilir taş kömürü yüzde 3,14, kok kömürü ise yüzde 2,92 geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) çelik kontratları karışık seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,74, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,79 ve paslanmaz çelik yüzde 0,23 düşerken, filmaşin kontratı yüzde 4,93 yükseldi.