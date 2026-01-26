Çin'de emtia fiyatlarında yükseliş genele yayıldı
Çin vadeli işlem piyasalarında emtia fiyatlarında geniş çaplı yükseliş yaşanıyor.
Çin'in yerel vadeli işlem piyasaları sabah seansını geniş çaplı bir yükselişle tamamladı. Şangay’da gümüş sözleşmeleri yüzde 14'ün üzerinde sıçrayarak günün en güçlü performansını sergiledi.
Değerli metaller ve endüstriyel emtialar öne çıkan kazançlar kaydetti. Platin yüzde 9'un üzerinde değer kazanırken, paladyum yüzde 7'nin üzerinde yükseldi. Avrupa rotasındaki nakliye vadeli işlemleri yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.
Hangi emtia fiyatları düştü?
Endüstriyel metaller arasında Şangay kalay neredeyse yüzde 5 yükseldi. Şangay nikel ise yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Sentetik kauçuk ve fuel oil yüzde 4'ün üzerinde artış kaydetti.
Enerji ve değerli metal sözleşmeleri de yükseliş trendine katıldı. LPG ve Şangay altın neredeyse yüzde 4 oranında yükseldi.
Piyasada sınırlı sayıda düşüş yaşandı. Lityum karbonat düşüşte öne çıkarak yüzde 2'nin üzerinde geriledi. Kâğıt hamuru yüzde 1 değer kaybederken, canlı domuz ve elma vadeli işlemleri neredeyse yüzde 1 düştü.