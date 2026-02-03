Çin’de emtia piyasalarına yönelik risk kontrol önlemleri genişletiliyor

SHFE’nin yayımladığı 2026/53 sayılı duyuruya göre, borsada işlem gören gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde günlük fiyat dalgalanma limiti %19’a çıkarıldı. Aynı zamanda korunma (hedging) pozisyonları için teminat oranı %20’ye, genel pozisyonlar için ise %21’e yükseltildi. Borsa, risk kontrol mevzuatında yer alan olağanüstü koşulların oluşması halinde, söz konusu oranların yeniden ayarlanabileceğini belirtti.

Öte yandan SHFE, fuel oil ve bazı diğer vadeli işlem sözleşmelerinde de 5 Şubat 2026 kapanış uzlaşmasından itibaren fiyat limitleri ve teminat gerekliliklerinde değişikliğe gideceğini açıkladı. Bu adımın, son dönemde artan fiyat oynaklığına karşı önleyici nitelik taşıdığı değerlendiriliyor.

Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası (GFEX) da benzer bir karar alarak, platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde fiyat limitleri ile teminat oranlarının 5 Şubat 2026 kapanışından itibaren ayarlanacağını duyurdu.