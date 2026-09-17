Çin'de platin ve paladyum bileşikleri düşük seviyede denge arıyor

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Shanghai Metals Market'in (SMM) değerlendirmesine göre bu hafta piyasayı ayakta tutan iki unsur öne çıktı. Spot sevkiyatların hız kazanması ve dipten gelen alımların güçlenmesi fiyatlara taban oluşturdu. Talep tarafında ise ana itici güç otomotiv ihracatı oldu.

Hafta kapanışında yukarı hareket

Haftanın son işlem gününde her iki üründe de toparlanma görüldü.

Kloroplatinik asit 11 Eylül'de 176,5 yuan/gram seviyesine çıktı. Bir önceki hafta aynı gün 175,5 yuan/gram olan fiyat böylece haftalık bazda %0,6 artış kaydetti.

Paladyum klorürdeki yükseliş daha belirgindi. Ürün 189,5 yuan/gramdan 194 yuan/grama yükseldi ve haftayı %2,4 artışla kapattı.

Ortalamalar hala önceki haftanın altında

Günlük kapanışlar artsa da haftalık ortalamalar toparlanmanın henüz geneli kapsamadığını gösterdi.

Kloroplatinik asitte haftalık ortalama 180,2 yuan/gramdan 176,6 yuan/grama geriledi. Paladyum klorürde ise ortalama 199,3 yuan/gramdan 193,8 yuan/grama indi.

SMM bu tabloyu önceki düzeltmenin ardından fiyatların düşük seviyelerde dar bir aralıkta dengelenmesi olarak yorumladı.

Spot piyasada hareketlilik arttı

Platin grubu bileşiklerinde spot işlem hacmi son iki haftaya göre belirgin şekilde yükseldi.

Hammadde maliyetlerindeki gerileme bileşik fiyatlarını aşağıda tutarken, bu durum özellikle stok yenilemek zorunda olan alıcıları yeniden piyasaya çekti. Üreticilerin de ellerindeki stoku eritmek için fiyatlarda daha esnek davranması arz tarafındaki baskıyı azalttı.

İçeride frene, dışarıda gaza basıldı

Talebin en büyük kaynağı olan otomotivde Çin içinde ve dışında farklı bir görünüm var.

Eylül ve ekim aylarında Çin otomotiv pazarında mevsimsel toparlanma beklentisi korunuyor ancak akaryakıtlı araçlarda üretim ve satış artışının sınırlı kalacağı öngörülüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin iç pazardaki talebi baskıladığı belirtiliyor.

Buna karşın ihracat tarafı güçlü. Çin'in otomobil ihracatındaki sipariş büyümesi, iç pazardaki zayıflığı telafi ediyor. Bu durum otomotiv katalizörlerinde kullanılan platin grubu bileşiklerine olan talebi canlı tutuyor.

Beklenti: Düşük seviyede dalgalanma, ardından kademeli toparlanma

SMM'nin kısa vadeli öngörüsüne göre kloroplatinik asit ve paladyum klorür fiyatlarının bir süre daha düşük seviyelerde dalgalı seyretmesi bekleniyor.

Hammadde tarafında istikrar sağlanması ve stok yenileme alımlarının devam etmesi piyasayı destekleyecek. Otomobil ihracatındaki artışın sürmesi halinde ise platin grubu bileşiklerde kademeli bir toparlanma görülebileceği değerlendiriliyor.